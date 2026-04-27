Der TC Mörsch setzt zum Ligastart auf einen festen Kader und Talente. Zwei Spiele in drei Tagen werden zum ersten Prüfstein der Saison.

Nach ihrem Aufstieg als Vizemeister der Pfalzliga im vergangenen Jahr starten die Herren I des TC Mörsch an diesem Wochenende in ihre Saison in der Verbandsliga. Bereits am Freitag, 1. Mai, ist das Team um den erfahrenen Mannschaftssprecher Steffen Schaudt beim HTC Bad Neuenahr-Ahrweiler gefordert. Zwei Tage später erwartet der TC Mörsch dann im Derby am Sonntag ab 10 Uhr den BASF TC Ludwigshafen 3 auf dem eigenen Platz am Starenweg zum ersten Heimspiel.

Wie immer ist es am Anfang einer Saison schwer, das eigene Leistungsvermögen einzuschätzen. Offen ist auch vor jedem Ligastart, in welcher Aufstellung die Gegner antreten werden. Das gilt gerade auch für die beiden Auftaktgegner. „Bad Neuenahr hat einige starke spanische Spieler und auch zwei Franzosen im Kader. Auch BASF TC kann auf ein leistungsstarkes Spieleraufgebot bauen. Es könnte für uns ein Nachteil sein, dass die Saison in der Oberliga, für die BASF TC 2 gemeldet ist, noch nicht startet. Sollten beide mit ihren starken Ausländern spielen, haben wir kaum eine Chance. Aus diesen Gründen ist dieses schwere Auftaktprogramm innerhalb von drei Tagen für uns undankbar“, sagte Steffen Schaudt mit Blick auf den Doppelspieltag.

Personell geht der TC Mörsch ohne externe Neuzugänge in die Verbandsligasaison. Der Einbau von eigenen Spielern aus dem bekannt starken eigenen Nachwuchs geht aber weiter voran. „Wir haben in dieser Saison einen klaren Kader von neun Spielern nominiert, die für die Verbandsliga vorgesehen sind“, sagte Steffen Schaudt. Niklas Groß, Robin Neumann, Bernd Garrecht, Mike Eisenstein, Sebastian Flick und Tobias Ahollinger bilden neben Steffen Schaudt den erfahrenen Kern des Teams, hinzu kommen mit Nikita Schaaf und Anton Waltz zwei vielversprechende Nachwuchsspieler, die erste Erfahrungen sammeln sollen.

Sein Team sieht Schaudt im Vergleich zu den vergangenen Jahren, als der TC Mörsch schon zweimal Verbandsliga spielte, nun besser aufgestellt. „Wir sind nun zum dritten Mal in der Verbandsliga am Start. Beim ersten Mal fiel Sebastian Flick die ganze Saison verletzt aus, beim zweiten Mal fehlte Niklas Groß, der in dieser Zeit nach Lambsheim gewechselt war. Gerade im hinteren Bereich sehe ich gute Möglichkeiten für uns, Einzelsiege einzufahren“, sagte Steffen Schaudt zu seinen Erwartungen. Eine Änderung wird es jedoch geben: Niklas Groß wird nun als neuer Spitzenspieler an Position eins gegen die stärksten Spieler der Gegner antreten. An Position zwei folgt jetzt Robin Neumann. Steffen Schaudt, der bisher stets die Spitzenposition innegehabt hatte, folgt danach an Punkt drei.

„Ich hatte körperliche Probleme und konnte deshalb in diesem Jahr noch keine Turniere spielen. Deshalb hat sich meine Leistungsklasseneinstufung verschlechtert.“ Der mittlerweile 45-Jährige sieht sich aktuell auch noch nicht in Bestform. „Mir fehlt es noch etwas an der Fitness. Deshalb kann es auch sein, dass ich im ersten Spiel in Bad Neuenahr noch nicht spielen werde. Am Sonntag will ich aber auf alle Fälle dabei sein. Wir wollen in der Saison auch ein bisschen mehr durchrotieren, um allen Spielern Einsätze in der Verbandsliga zu ermöglichen.“

Der TC Mörsch geht ganz entspannt und ohne Druck in die neue Saison. Eine Prognose, wer Meisteranwärter oder Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt sein wird, fällt Schaudt schwer. Er hat sich bisher nach eigener Aussage auch kaum mit den kommenden Gegnern befasst. Neben den Auftaktgegnern Bad Neuenahr und BASF TC 3 ist aus der Pfalz noch der TC Rot-Weiss Kaiserslautern vertreten.

Aus Rheinhessen sind noch der TV Alzey und der TSV Schott Mainz 2 dabei, während aus dem Norden von Rheinland-Pfalz noch der TC Oberwerth Koblenz 2 die Teams der Verbandsliga komplettiert. Spannend wird es sein, wie sich die Nachwuchsspieler Nikita Schaaf und Anton Waltz in der Verbandsliga präsentieren werden. Steffen Schaudt, der beide als Jugendtrainer des TC Mörsch schon lange gefördert hat, ist von beiden überzeugt. „Nikita Schaaf ist ein Spätentwickler. Im letzten Winter hat er gerade im Athletikbereich stark zugelegt. Er hat auch gerade im taktischen Bereich große Fortschritte gemacht“, lobte Schaudt den 18-jährigen Angriffsspieler.

Der erst 14-jährige Anton Waltz gilt als größtes Nachwuchstalent beim TC Mörsch. Er soll behutsam bei den Herren I aufgebaut werden. Er hat, so Schaudt, alle Möglichkeiten, in ein bis zwei Jahren Stammspieler bei den Herren I zu werden. Am Sonntag wird es voll werden auf der Anlage am Starenweg. Dann starten nach mehreren Aufstiegen in Folge auch die Damen I des TC Mörsch, ebenfalls gegen BASF TC Ludwigshafen 3, erstmals in die Pfalzliga.

Neben den Spitzenspielerinnen Lena Garrecht und Miriam Karch sind mit Hannah und Jule Seidel auch zwei Spielerinnen aus Neustadt mit dabei. Da aktuell bei ihrem Verein Grün-Weiß Neustadt keine Damenmannschaft vorhanden ist, nutzen sie nun die Möglichkeit, beim TC Mörsch Pfalzliga zu spielen.