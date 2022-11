Nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen musste sich der VfR Frankenthal erstmals wieder geschlagen geben. Trotz drei Führungen unterlag das Team von Matteo Randazzo der TuS Mechtersheim II mit 3:4 (1:1).

Den Frankenthalern war das Selbstbewusstsein nach den jüngsten Erfolgen von Beginn an anzusehen. Mit frühem Anlaufen provozierten die Hausherren direkt einen Fehler, den Yannick Busljeta fast zur frühen Führung genutzt hätte. Mechtersheim brauchte indes Zeit, um ins Spiel zu finden. Erst in der 13. Minute klappte das Kombinationsspiel erstmalig, doch VfR-Torwart David Czerwinski konnte einen Schuss von Vincent Wiesbach über die Latte lenken.

Die Gäste begannen die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, während Frankenthal auf Kontergelegenheiten wartete. Eine erste vielversprechende ergab sich in der 20. Minute. Eingeleitet vom stark aufspielenden Tobias Winsel spielte Samuel Walz einen perfekten Ball in die Spitze, wo Oguzhan Lozan an zwei Verteidigern vorbei ging und den Ball trocken rechts unter die Latte zimmerte.

Mechtersheim ließ sich nicht beeindrucken, doch der VfR stand solide in der Abwehr. So war es nach einer guten halben Stunde ein ruhender Ball, der zum Ausgleich führte. Maximilian Krüger flankte einen Freistoß scharf vors Tor und der unglückliche Konstantin Huber verlängerte ihn ins eigene Netz – 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Der TuS erwischte dann den deutlich besseren Start. Erst verfehlte Matteo Uzelac das Tor aus guter Position, dann musste Czerwinski mehrmals abwehren, bevor Tom Hartmann die beste Gelegenheit der Mechtersheimer von der Linie klärte. Eine Gästeführung lag in der Luft bis sich Tobias Winsel nach einem Pressschlag am TuS-Strafraum ein Herz fasste und den Ball mit links unhaltbar zum 2:1 im linken unteren Eck versenkte.

In der Folge drängte Mechtersheim noch stärker, ließ dadurch aber Raum zum Kontern, den Frankenthal jedoch wiederholt nicht nutzen konnte. Es machte sich zudem der breite Kader des TuS bemerkbar, der mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt war. Insbesondere die Einwechslung von Niklas Helfenstein gab dem Spiel viele neue Impulse. Immer wieder setzte er sich auf der linken Seite gegen mehrere VfR-Spieler durch und stiftete viel Unruhe . In der 75. Minute riss er ein Loch für Stürmer Felix Perplies, der lässig zum 2:2 einschob.

Obwohl die Frankenthaler zu diesem Zeitpunkt müde wurden, zeigten sie, dass die Moral und der Kampfeswille stimmen. Winsel fand mit einem langen Ball Samuel Walz, der Keeper Manuel Grimm keine Chance ließ. Nun galt es irgendwie die Abwehr dicht zu halten, doch Mechtersheim nutzte fehlende Konzentration und Kraft gnadenlos aus.

Ein Freistoß landete wieder bei Perplies, der aus kurzer Distanz nur noch seinen Fuß hinhalten musste. Letztlich sollte es noch schlimmer kommen, denn kaum eine Minute später landete ein unglücklich abgefälschter Schuss von Luca Schlee erneut im Frankenthaler Netz. Die Hausherren versuchten noch einmal, alles nach vorne zu werfen, doch es sollte nicht mehr für den Ausgleich und damit dem Erhalten der Positivserie reichen.

Trainer Matteo Randazzo wollte sich dennoch nicht übermäßig ärgern. „Es ist immer bitter so ein Spiel so spät zu verlieren, aber man muss anerkennen, dass Mechtersheim den Sieg insgesamt verdient hat“. Um ein solches Spiel zu gewinnen, fehle es dem Kader an Breite. „Unsere Wechselmöglichkeiten sind eingeschränkt, das macht sich in solchen Situationen bemerkbar.“ Positiv hob er die Einstellung seiner Mannschaft hervor. „Die Jungs wollen und geben nicht auf.“