Wenn diese Woche junge Leute die Dirmsteiner in Gespräche verwickeln, dann hat das einen wissenschaftlichen Grund. Die TU Dortmund forscht über „Donut-Dörfer in der Pfalz“.

Donuts sind Schmalzgebäckkringel, also Krapfen mit einem Loch in der Mitte. Mit einem Donut vergleichen Stadtplaner Dörfer mit Leerständen in der Ortsmitte und vielen neuen Ein- und Zweifamilienhäusern drumherum. Die Siegener Professorin Hilde Schröteler-von Brandt hat die Folgen des Donut-Effekts so beschrieben: „Das Dorf verliert seine historische und gemeinschaftlich-soziale Mitte.“

Die Pfalz ist reich an Dörfern, in denen die Kommunalpolitiker leer stehende und teilweise verfallende Immobilien mit einhergehendem Funktionsverlust des Ortskerns beklagen und gleichzeitig jede Chance nutzen, um an der Peripherie noch Bauland auszuweisen, und seien es nur ein, zwei Hektar. Meist geht es dabei um Einzel-, Doppel- oder Reihenhäuser, sprich: ums Eigenheim.

Der Donut-Effekt läuft gerade auf dem Land dem Ziel der Politik, den Flächenverbrauch einzudämmen, zuwider. Doch warum ist das so? Welche Prozesse und Akteure stehen hinter dieser Entwicklung, und wo kann man ansetzen, um Potenziale der Innenentwicklung zu mobilisieren? Das versuchen zwölf Studierende der Technischen Universität (TU) Dortmund zu ergründen.

Angehende Raumplaner zu Besuch

Die Beziehung zwischen Planung, Politik und Eigentum bei der ländlichen Innenentwicklung sei ein wichtiges Forschungsthema, heißt es in einem Exposé der Studierenden im Fachbereich Raumplanung der TU. „Grund zum Wohnen – Donut-Dörfer in der Pfalz“ heißt ihr Projekt, das die jungen Leute nach Dirmstein führt, wo sie vom 18. bis 22. März Gespräche mit Vertretern der Kommunalverwaltung und mit Bürgern führen möchten.

Die Verbindung zwischen Dortmund und dem Weindorf im Osten der Verbandsgemeinde Leiningerland seien die Brüder Martin und Thomas Hartmann, erläutert Christoph Hedicke von der Initiative Dirmstein (ID), die sich von der Arbeit der Fünft- und Sechstsemester nützliche Erkenntnisse und Impulse für die Dorfentwicklung verspricht.

Martin Hartmann steht der Wählergruppe ID nahe, und Thomas Hartmann – ebenfalls aufgewachsen in Kindenheim – ist Professor an der TU. Genauer gesagt, er ist Inhaber des Lehrstuhls Bodenpolitik, Bodenmanagement und kommunales Vermessungswesen. Und in dieser Funktion beschäftigt er sich unter anderem mit Strategien zum Umgang mit knappem Boden, insbesondere im Spannungsfeld von Wohnungsnot und Flächensparen. Am Projekt beratend beteiligt ist außerdem Mathias Jehling vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden.

Weinstraßendörfer ideal für Studie

Thomas Hartmann freut sich über die Unterstützung der Gemeinde Dirmstein, das sei mit ein Grund für die Auswahl des Dorfs, sagt er auf Anfrage, zumal er und seine Studierenden dringend auf bestimmte Daten angewiesen seien, die sich über Bau- und Meldeämter nur schwer ermitteln ließen. Generell zeige sich der Donut-Effekt vielfach rund um die Deutsche Weinstraße, die wegen des angespannten Wohnungsmarkts in den Städten des Rhein-Neckar-Raums ein beliebtes Zuzugsgebiet sei.

Der Verband der Region Rhein-Neckar, der mithilft, die Landesplanung umzusetzen, ist in der Vorderpfalz bekannt dafür, recht streng auf den Flächenverbrauch zu achten. Gerade im Frankenthaler Umland klagen Bürgermeister und Gemeinderäte häufig darüber, dass sie wenig oder keinen Spielraum mehr haben, neue Baugebiete zu entwickeln. Thomas Hartmann sieht angesichts des Wohnraummangels jedoch eine Gegenbewegung und sagt: „Das Flächensparziel steht unter Feuer.“ Das werde künftig durch den Bau-Turbo verstärkt. Mit den so benannten Sonderregeln im Baugesetzbuch will der Bund den Wohnungsbau beschleunigen. Die Rhein-Neckar-Regionalplaner würden daher in das Studienprojekt einbezogen.

Infostand im Pavillon

Wie werden die angehenden Raumplaner nun vorgehen? Neben der räumlichen Analyse mittels Geoinformationssystemen wendet die Gruppe laut Hartmann vor allem die Methode des „Walking Interview“ an. Das sind Dorfspaziergänge mit ausgewählten Dirmsteiner Akteuren. In diesen Gesprächen wollen die Studierenden „der Wahrnehmung und Nutzung von Räumen, den damit verbundenen Konflikten und den möglichen Ansätzen für die künftige Gestaltung von Räumen“ auf die Spur kommen. Am Weinraststand, dem Pavillon am Rand des Schlossplatzes, werden die angehenden Wissenschaftler am Freitag und Samstag, 20. und 21. März, präsent sein, um auf ihr Projekt aufmerksam zu machen und weitere Gesprächspartner zu finden.

Im Amtsblatt wirbt Ortsbürgermeister Jens Schlüter (ID) um die Mithilfe der Bürger, und Christoph Hedicke setzt darauf, Hinweise zu bekommen, „was wir vor Ort tun können, um unsere Ortsmitte zu stärken“. Die RHEINPFALZ-Serie „Es war einmal ein Gasthaus“, genauer gesagt die Folge über das ehemalige Lokal Zum Paradies in der Herrengasse, sei der Anlass gewesen, sich mehr mit dem Thema Leerstand zu beschäftigen. In Dirmstein gebe es zwar einige Vorzeigeobjekte, das heißt historische Anwesen, die von Privatleuten liebevoll saniert wurden. Aber es gebe auch viele problematische Immobilien, die ungenutzt da stünden, beispielsweise der alte Edeka-Markt in der Bahnhofstraße.

Kontakt

Nähere Informationen zur Studie und der Erhebung in Dirmstein gibt es bei Christoph Hedicke unter der Mail-Adresse InitiativeDirmstein@web.de.