Eine automatische Beregnungsanlage soll künftig dafür sorgen, dass das „trostlose und vertrocknete Bild“ des Wormser Domplatzes in den Sommermonaten bald der Vergangenheit angehört. Wie Domgemeinde und Stadtverwaltung, die sich die Kosten teilen, gemeinsam erklären, werden derzeit die Leitungen oberflächennah verlegt. Vorausgegangen waren den Angaben zufolge viele Gespräche mit Archäologen und Denkmalpflegern. Vom nächtlichen Beregnen verspricht sich die Stadt unter anderem einen „grünen Domplatz“, für den nur ein Bruchteil des Wassers verbraucht werde, das bisher nötig gewesen sei, ohne dass es in der Hitze wirklich etwas gebracht hätte. So ließen sich auch Personalkosten einsparen.