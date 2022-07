Dominique Haas wird nach fast fünf Jahren als Pastoralreferentin in der Pfarrei Heilige Elisabeth Grünstadt am Sonntag, 10.30 Uhr, in der Peterskirche verabschiedet. Die Stelle war auf fünf Jahre befristet, Haas berichtet, dass es ihr im Leiningerland gut gefallen habe: „Ich bin dankbar für den Rucksack, mit dem ich jetzt weitergehe: ein Rucksack voller Erfahrungen mit Gelungenem, gemachten Fehlern, Freuden- und Tränenmomenten, persönlicher Reife und vielen Gotteserfahrungen“, schreibt sie in einem Brief an die Kirchengemeinde. Sie wird noch bis August in Grünstadt sein, ab September wird sie mit einer halben Stelle für Alpha Deutschland arbeiten. Der Verein bietet in 180 Ländern konfessionsübergreifende Glaubenskurse an. Sie wird sich deutschlandweit um die Schulungen der Teams kümmern. Was mit den anderen 50 Prozent passiert, ist offen. Bei den Projekten in der Pfarrei Heilige Elisabeth sei ihr bewusst geworden, dass sie beruflich gerne Schwerpunkte setzen würde im „Ausprobieren“ neuer Formen von Kirche und Gemeinschaft, Angeboten zur Glaubensvertiefung und dem Erreichen der Fernstehenden. Daher habe sie das Bistum gebeten, sie pfarreiübergreifend für diese Aufgaben einzusetzen. „Da das Bistum zurzeit mitten im Struktur- und Sparprozess steckt, sehen die Verantwortlichen keine Möglichkeit, mir eine solche Stelle zu schaffen. Da ich dort meine Berufung sehe, sie zurzeit aber nicht im Bistum Speyer leben kann, habe ich die Verantwortlichen gebeten, mich zu beurlauben.“ Wo sie künftig arbeiten und leben werde, sei unklar: „Ich halte Ausschau nach einer Aufgabe, die dem entspricht, was mir aufs Herz gelegt wurde.“