Bobenheim-Roxheim. Die Pfarrei Heiliger Petrus wird am Samstag, 4. Februar, in einem Gottesdienst Schwester Lindburgis verabschieden. Sie musste aus gesundheitlichen Gründen von Bobenheim-Roxheim ins Mutterhaus der Dominikanerinnen in Speyer ziehen.

Die Verabschiedung hätte schon viel früher stattfinden können, doch „die gesundheitliche Verfassung der Schwester und die durch Corona bedingten Einschränkungen“ hätten das nicht zugelassen, berichtet Pfarrer Markus Hary. Er lädt alle, die sich der Ordensfrau verbunden fühlen und „dankbar auf ihr Wirken in unserer Gemeinde und in der Kindertagesstätte zurückblicken“, für 16 Uhr in die Kirche St. Laurentius und nach der Feier zur Begegnung ins Pfarrheim St. Antonius ein.

Schwester Lindburgis Faust trat 1955 als junge Frau im Speyerer Institut St. Dominikus den Dominikanerinnen bei. Von 1977 bis 2004 leitete sie den katholischen Kindergarten St. Laurentius in Bobenheim-Roxheim. Danach engagierte sie sich in der Pfarrei weiter als Sakristanin, Lektorin, Kommunionhelferin und Sängerin im Kirchenchor. Mit ihrem Wegzug aus Altersgründen endet laut Hary das mehr als 120 Jahre dauernde Wirken der Dominikanerinnen in der Gemeinde.