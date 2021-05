Nach einem durchwachsenen Start ins Wochenende hat das DLV-Team Schütz im GT Masters auf dem Lausitzring noch elf Punkte geholt. Im zweiten Lauf landeten die Bobenheim-Roxheimer auf dem siebten Platz.

Bei Philipp Frommenwiler scheint am Sonntag der Groschen gefallen zu sein. Mit dem zwölften Startplatz hatte der Schweizer am Morgen sein bislang bestes Qualifikationsergebnis im roten Schütz-Mercedes herausgefahren. Weil ein Konkurrent eine Strafe aufgebrummt bekommen hatte, nahm der 31-Jährige den zwölften Saisonlauf von Position elf aus auf. Doch auf nasser Piste wurde er im Startgetümmel von hinten angeschoben und verlor so beim Einfädeln in die ersten engen Kurven gleich zehn Plätze. Das schien Frommenwiler angestachelt zu haben: In einer famosen Aufholjagd fuhr er bis auf Position zwölf vor.

Nach dem Boxenstopp setzte Marvin Dienst die rasante Fahrt nach vorne fort. Am Ende wurde er im Mercedes-AMG GT3 als Siebter abgewunken. Den Laufsieg sicherten sich Mick Wishofer und Dorian Boccolacci im Zakspeed-Mercedes. „Unsere Pace war das ganze Rennen über sehr gut“, sagte Teamchef Christian Schütz. „Ohne den Schubser am Anfang wäre für uns sicher noch mehr drin gewesen.“

Aggressive Strategie geht nicht auf

Obwohl es am Sonntagnachmittag nicht mehr regnete, hatten sich die Bobenheim-Roxheimer für Regenreifen entschieden. Als Grund nannte der Teamchef die Erfahrungen aus dem Samstagslauf. Dort verlor Dienst, der das elfte Saisonrennen von Rang 25 aus aufgenommen hatte, beim Start ein paar Positionen. „Weil es für uns in der Meisterschaft ja nicht mehr um vordere Plätze geht, hatten wir uns für eine aggressive Strategie entschieden und sind bei nachlassendem Regen auf Slicks gefahren. Das hat nicht so gut funktioniert“, räumte Dienst ein. „Bei den kühlen Temperaturen wollte die Piste einfach nicht abtrocknen.“

Schuld am schlechten Startplatz seien Probleme mit dem Luftdruck im verregneten Qualifying gewesen, erklärte Christian Schütz. „Wenn die Stärke des Regens ständig wechselt, ist das Einstellen des optimalen Luftdrucks eine knifflige Angelegenheit.“

Dass es für die Bobenheim-Roxheimer am Samstag am Ende dennoch zu Platz 14 und zu zwei Punkten reichte, lag daran, dass sich Frommenwiler auch da schon in guter Form präsentierte und von einigen Strafen der Konkurrenz profitierte. „Wir haben versucht, uns aus allem rauszuhalten und sind einfach auf den Slicks durchgefahren“, berichtete Schütz. Das Rennen fasste der Teamchef so zusammen: „Schlechte Strategie, ganz gutes Ergebnis.“ Laufsieger am Samstag waren Max Hofer und Christopher Haase im Land-Audi.

Schütz: Setup passt jetzt

Für Teamchef Christian Schütz das Wichtigste: „Abgesehen vom Qualifying und der ersten Rennhälfte am Samstag hat das Auto das ganze Wochenende über sehr gut funktioniert. Unser Setup passt jetzt.“ Mit nunmehr 44 Zählern finden sich Frommenwiler und Dienst in der Fahrerwertung vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Oschersleben auf Position 17 wieder.

In der Serie ADAC GT4 Germany erlebten die Bobenheim-Roxheimer nach den Erfolgen zwei Wochen zuvor auf dem Red-Bull-Ring eher durchwachsene Rennen. Tano Neumann und Joachim Bölting erreichten im Porsche Cayman 718 GT4 MR die Plätze zwölf und 16. Nach einem Ausfall im ersten Lauf auf dem Lausitzring sah es für das Duo Marcus Suabo/Marvin Dienst am Sonntag sehr gut aus: Routinier Dienst hatte den Mercedes-AMG GT4 im Qualifying auf den vierten Startplatz gestellt. Im Rennen reichte es dann aber nur zu Position 15.