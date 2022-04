Über die Feiertage ist das DLRG-Testzentrum in der Mörscher Straße 93 geöffnet. Abstriche werden am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils von 10 bis 12 Uhr gemacht. Nach Ostern gelten die üblichen Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags, 16 bis 18 Uhr. Wer sich testen lassen will, sollte sich unter www.testzentrum-frankenthal.de anmelden, um den Ablauf zu erleichtern.