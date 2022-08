Die Frankenthaler DLRG-Ortsgruppe legt beim von ihr betriebenen Corona-Testzentrum ab September eine Pause ein. Letzter Testtag in der Mörscher Straße ist nach Angaben von Einsatzleiter Max Leppla am Mittwoch, 31. August. Als Grund für die Entscheidung nennt Leppla vor allen Dingen die zuletzt deutlich geringere Nachfrage. „Im Schnitt kamen nur noch um die fünf Leute pro Öffnungstag“, sagt er. Die hätten vor allen Dingen PCR-Tests benötigt. Seitdem die Schnelltests (PoC-Tests) nicht mehr kostenlos seien, würde diese kaum noch benötigt. Zuletzt hatte das Testzentrum noch an drei Tagen – montags, mittwochs und freitags – jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Abhängig davon, wie sich die Corona-Pandemie und damit die Nachfrage entwickelt, hält sich die DLRG ihrer Mitteilung zufolge offen, den Testbetrieb im Herbst oder Winter wieder aufzunehmen.