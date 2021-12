Um diejenigen, die Weihnachten nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne verbringen mussten, etwas aufzumuntern, verteilten die Ehrenamtlichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am 24. Dezember in ihrer Geschäftsstelle an alle, die einen PCR-Test machen ließen, Lebkuchen, Spekulatius und Schoko-Weihnachtsmänner. Das teilt die Ortsgruppe mit. Die Süßigkeiten, die von Globus Bobenheim-Roxheim und Edeka Stiegler Frankenthal gespendet worden seien, habe man außerdem an Bewohner und Pflegekräfte von drei Senioren-Einrichtungen, das Personal der Stadtklinik, den Bereitschaftsdienst des Deutschen Roten Kreuzes und das Jugendheim in Beindersheim verteilt, informiert Max Leppla, Leiter des Bereichs Einsatz.