Der DLRG-Ortsverband Frankenthal bietet nach eigenen Angaben ab sofort an Sonntagen zwischen 10 und 12 Uhr in seiner Geschäftsstelle (Mörscher Straße 93) die zusätzliche Möglichkeit zu einem PCR-Test. Abstriche werden laut Einsatzleiter Max Leppla aber nur genommen von Besuchern, die vorab auf der Internetseite testzentrum-frankenthal.de einen QR-Code generiert haben und diesen zum Test mitbringen. Voraussetzung ist zudem, dass eine Bescheinigung des Gesundheitsamts oder ein positiver Schnelltest vorgelegt werden kann. „PCR-Testungen für berufliche oder private Zwecke wie zum Beispiel Urlaub oder Geschäftsreisen sind ausgeschlossen“, betont Leppla in einer Pressemitteilung des Ortsverbands. Schnelltests würden an den Sonntagen nicht gemacht. PCR-Tests und Antigen-Schnelltests erledigt die DLRG zu den genannten Bedingungen auch montags und mittwochs, 16 bis 19 Uhr, im Schnelltestzentrums auf dem Festplatz. Dienstags und donnerstags betreibt das Rote Kreuz diese Einrichtung an der Benderstraße zu denselben Zeiten. Am Wochenende ist das Ludwigshafener Unternehmen MKS-Medical vor Ort: freitags, 13 bis 17.30 Uhr, samstags, 12 bis 15 Uhr, und sonntags, 11 bis 15 Uhr.