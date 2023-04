Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stimmung, Emotion, Fußball: 780 Zuschauer verfolgen den ersten Vorrundentag des 37. Hallenfußballturniers um den RHEINPFALZ-Cup in der Stadtsporthalle Am Kanal. In der Gruppe A setzt sich souverän die Ausrichter DJK Schwarz-Weiss Frankenthal mit zwölf Punkten durch. Überraschung, oder nicht? Mit dem FC Arabia Frankenthal ist der einzige C-Klasse-Vertreter am Finaltag, am Donnerstag, mit dabei.

Demonstration zwischen den Jahren in Frankenthal? Nein, nach zweijähriger Pause findet wieder das Hallenfußballturnier um den RHEINPFALZ-Cup in der Stadtsporthalle Am Kanal statt.