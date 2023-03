Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die DJK Schwarz-Weiss Frankenthal wurde im Juli 1997 gegründet. Damit gehört der Klub zu den jüngeren Sportvereinen der Stadt. Ein Grund zu feiern, ist das aber allemal – und um den vielen Helfern, die den Betrieb am Laufen halten, einmal Danke zu sagen.

Auf dem Vereinsgelände an der Frankenstraße geht es zwei Tage lang rund. Am Freitag spielt ab 19 Uhr die Band XXtra, am Samstag stehen ab 18 Uhr The Big B’s auf der Bühne. Der