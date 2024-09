100 Jahre DJK Eppstein: In ihrer spektakulär dekorierten Vereinshalle feierten die Sportfreunde am Wochenende gleich drei Tage. Im Mittelpunkt des Jubilar-Abends am Freitag stand die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Rund 80 geladene Gäste feierten am Freitagabend ein Jahrhundert Deutsche Jugendkraft (DJK) Sportfreunde 1924 Eppstein-Flomersheim. Die Atmosphäre war festlich,