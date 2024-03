Was brauchen Kinder, Jugendliche und Familien in Frankenthal? Darum soll es am Samstag, 6. April, 15 Uhr, bei einer Veranstaltung im Autohaus Bürkle gehen. Als Redner und Moderator führt Asif Stöckel-Karim, Bundeselternsprecher der Kinder in Kitas und Kindertagespflege, durch den Nachmittag. Zu Gast sind laut Mitteilung des Veranstalters unter anderem Vertreter des Stadtelternausschusses und der Jugendvertretung sowie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Über ein digitales Feedbackprogramm können Besucher Fragen einbringen. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm. Organisiert wird die Diskussionsrunde von Anna Starzetz und Daniel Stangoni, Vorstand des Gesamtelternbeirats für Grundschulen und Mitglieder im CDU-Kreisvorstand.