Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Glücksrad im Globus Grünstadt, an dem er ein Probetraining beim Martial Arts Sports Center Grünstadt gewann, fing alles an. Nun wurde Quentin Marx aus Dirmstein Weltmeister der Junioren im Kickboxen in der Klasse U16 über 69 Kilogramm. Ebenfalls erfolgreich aus Jesolo (Italien) zurück kamen Fynn Mager (Göllheim), Raiko Schäfer (Mölsheim) und Leo Meng (Grünstadt).

Organisiert wurde de WM von der Wako (World Association of Kickboxing Organizations), der auch die Grünstadter Kampfschule angehört. Insgesamt waren 33 Sportler aus