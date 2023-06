Einen Flugsimulator, einen Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz und eine Beratung zu den digitalen Angeboten des Hauses – das bietet die Stadtbücherei am bundesweiten Digitaltag am Freitag, 16. Juni, an. Das Motto lautet „Digitaltag: Entdecken, verstehen, gestalten“.

Spätestens seit das Programm ChatGPT einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde. Binnen Sekunden erzeugt es Texte, Sprache und Bilder in einer Qualität, die die maschinelle Herkunft kaum mehr erkennen lässt. Wie die Stadtbücherei mitteilt, gibt ein Wissenschaftler der Arbeitsgruppe für Maschinelles Lernen am Fachbereich Informatik der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) am Freitag, 16. Juni, 19 Uhr, in einem Vortrag einen Überblick darüber, was KI ist, wo sie bereits eingesetzt wird und welche Auswirkungen sie auf unser zukünftiges Leben haben wird.

Von 12 bis 15 Uhr kann man in der Stadtbücherei abheben. Der Frankenthaler Digitalbotschafter und Pilot Peter Oriwol lädt zu einem Flug im Simulator ein. Mit einer zweimotorigen Propellermaschine geht es vom Flugplatz Worms nach Mannheim oder Kaiserslautern. Basierend auf dem Flugsimulator der Firma Microsoft wird an drei Monitoren und mit echten Bedienknöpfen die Welt aus der Cockpitsicht erlebbar. Oriwol gibt Flugbegeisterten eine Einweisung in die Steuerung und steht an Bord mit Tipps und Tricks zur Verfügung.

Technische Hilfestellung

Unterdessen beantworten die Digitalbotschafter in der Sprechstunde für Computer, Tablets und Smartphones im Foyer der Stadtbücherei Fragen rund um Technik und Internet. Sie geben Hilfestellung bei der Bedienung der Geräte, erklären Programme wie Word, Excel oder Whats-App und informieren über Datensicherheit.

Von 10 bis 18 Uhr stellt das Team der Stadtbücherei von der Onleihe über Streamingangebote wie Freegal und Filmfriend bis zum Online-Zeitschriftenportal Press-Reader und Nachschlagewerken alle digitalen Angebote der Einrichtung vor. Sie alle können direkt vor Ort ausprobiert werden. Der Eintritt zum Digitaltag ist frei, lediglich für den Vortrag zum Thema „Künstliche Intelligenz“ wird um Anmeldung unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei gebeten.

Noch Fragen?

Weitere Infos zum Digitaltag und zu anderen Angeboten in der Stadtbücherei gibt es unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder direkt in der Welschgasse 11 (dienstags bis donnerstags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr).