Fast die Hälfte der digitalen Endgeräte, die im Zuge des Digitalpakts an Schulen ausgeliefert wurden, sind nicht im Einsatz. Von 1318 Lehrer- und Schülergeräten würden 754 genutzt. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Inaktive Geräte gibt es demnach in allen Frankenthaler Schulen. Betrachte man ausschließlich die Lehrerendgeräte, seien von 560 Geräten 380 nicht im Einsatz. Gründe dafür konnte der für EDV-Themen zuständige Verwaltungsmitarbeiter Eddy Wert in der Sitzung des Schulträgerausschusses am Dienstag nicht nennen. „Wir bekommen kaum Feedback von den Schulen“, sagte Wert. Die Nutzung der Laptops, IPads und Tablets für Schüler und Lehrer liege in der Verantwortung der Schulen, die Stadt könne diese nicht vorschreibe, betonte Dezernent Bernd Leidig (SPD).

Die Ausstattung der Schulen mit Hardware hatte in den zurückliegenden beiden Jahren immer wieder für Frust gesorgt. Unter anderem warteten die Kollegien lange auf deren Lieferung. Diesen Sommer war dann bekannt geworden, dass Lehrer die ausgeteilten Tablets nicht nutzen können, weil notwendige Programme nicht installiert werden durften. Die Lehrergeräte sind laut Stadt inzwischen zur Selbstverwaltung geöffnet.