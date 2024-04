Mit der digitalen Ausstattung der Schulen sind dort auch die Anforderungen an den technischen Support gewachsen. Um eine professionelle IT-Administration aufbauen können, fließen nun rund 330.000 Euro an zusätzlichen Bundesmitteln aus dem Digitalpakt an Frankenthaler Schulen.

„WLAN-Anschluss und Whiteboards an den Wänden, Laptops und Tablets auf den Tischen – die Klassenzimmer in den Schulen sehen heute völlig anders aus, als wir das aus früheren Jahrzehnten kennen. Die Digitalisierung der Schulen ist weit fortgeschritten und gerade in den vergangenen Jahren enorm vorangekommen“, wird die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig in einer Pressemeldung ihres Ministeriums zitiert. Einen großen Anteil daran habe der Digitalpakt des Bundes. So sei Rheinland-Pfalz mit 241 Millionen Euro aus dem Basis-Digital-Pakt Schule bedacht worden. Hinzu kämen Pakete wie die Zusatzvereinbarung Administration, die dem Land weitere 24 Millionen Euro an Bundesmitteln einbringe.

Rund 22 Millionen Euro davon gehen direkt an die Kommunen und die Schulträger, um den IT-Support in den Schulen professioneller aufzustellen. Das Bildungsministerium fördert über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) die Administration der Netzwerke und Geräte an den Schulen, die mit den Mitteln aus dem Digitalpakt beschafft wurden. Der Mitteilung zufolge verteilen sich diese Zuschüsse auf gut 400 Schulträger und 1600 Schulen.

Professionelle IT-Kräfte

Insgesamt rund 330.000 Euro fließen zu diesem Zweck an Frankenthaler Bildungseinrichtungen. Davon gehen knapp 313.800 Euro an Schulen in städtischer Trägerschaft, der Waldorfschulverein Frankenthal/Pfalz erhält circa 16.200 Euro. Mit dem Geld können laut Pressemitteilung Personalkosten an Schulen für professionelle IT-Kräfte gefördert oder entsprechende Aufträge an Dienstleister mitfinanziert werden. Auch die Qualifizierung und Weiterbildung von IT-Administratoren bei den Schulträgern werde damit gedeckt.

Für Bildungsministerin Stefanie Hubig ist die Förderung ein weiterer wichtiger Schritt „auf dem Weg der Digitalisierung der Schulen“ und eine „sinnvolle Ergänzung vorhandener Maßnahmen des Landes, um Schulen und Träger beim IT-Support zu unterstützen“. So habe das Bildungsministerium bereits im Dezember 2020 eine Grundsatzvereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden geschlossen, um einen qualifizierten IT-Support aus einer Hand zu ermöglichen. Die Idee dahinter: Technisches Fachpersonal kümmert sich um die Wartung der digitalen Infrastruktur und behebt Störungen, sodass diese Aufgaben nicht mehr zu Lasten der pädagogischen Arbeit gehen.

Sichern und ausbauen

Als Förderbank des Landes bearbeitet die ISB die Förderanträge, die rund 400 Schulträger in Rheinland-Pfalz für ihre rund 1600 Schulen stellen können. Die Mittel sollen zügig bereitgestellt werden, sagt ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer. „Medienkompetenz gewinnt im Informationszeitalter immer weiter an Bedeutung. Es freut uns, dass wir auf diese Weise einen Beitrag zur Verbesserung des medienpädagogischen Angebots leisten können.“

Um den erreichten IT-Standard an den Schulen zu sichern und weiter auszubauen, sollte als Fortsetzung des Programms ein „Digitalpakt 2.0“ aufgelegt werden, erläutert Hubig. Genauso wichtig wie die Infrastruktur sei die digitale Bildung der Schüler. „Als Land müssen wir das Bundesprogramm mit den notwendigen didaktischen Maßnahmen begleiten“, so die Ministerin.