Um die „Beteiligung von Mitarbeitenden in Digitalisierungsprozessen“ geht es bei einem Workshop für Unternehmen und Gewerbetreibende am Montag, 25. März, 9 bis 13 Uhr, in den Räumen der Wirtschaftsförderung, Neumayerring 45. Themen sind zielgerechte Kommunikation, die Rolle von Führungskräften und Strukturen innerhalb der Organisation. Referentinnen sind Stephanie Dupont und Johanna Pfenning vom Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern. Anmeldungen sind noch bis Donnerstagvormittag, 21. März, möglich unter www.frankenthal.de/wifoe-workshops. Der Praxisworkshop ist Teil einer Veranstaltungsreihe der Stadt mit den Experten aus Kaiserslautern.