Alle Frankenthaler Schulen haben laut Verwaltung inzwischen WLAN. Im nächsten Schritt geht es nun um die Frage, wie Netzwerke und digitale Geräte im Schulalltag betreut und gewartet werden.

Angetrieben durch die Corona-Pandemie sind in den zurückliegenden Jahren – mit Unterstützung von Bund und Land – etliche Millionen in den Ausbau der digitalen Ausstattung von Schulen in Frankenthal geflossen. So wurden unter anderem etwa 1750 mobile Endgeräte für Schüler und 600 für Lehrer angeschafft. Die Leihgeräte für die Pädagogen sollen bis zu den Sommerferien ausgegeben und die Einführung abgeschlossen sein. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die die Verwaltung am Dienstag, 17 Uhr, im Congress-Forum dem Schulträgerausschuss vorlegt. Zuletzt seien Mitte Mai Fördermittel für Servertechnik an 14 Schulen in Höhe von rund 200.000 Euro und für 61 digitale Tafeln an zwölf Schulen (rund 317.000 Euro) beantragt worden. Damit seien nun in allen 19 Frankenthaler Schulen in Trägerschaft der Stadt nur noch sieben von 333 Klassenräumen nicht mit digitalen Tafeln ausgestattet, heißt es in Ausschussunterlagen.

Ziel: Dauerhafter Support

Damit die Laptops, Tablets und Tafeln auch dauerhaft genutzt werden können, brauchen Schulen entsprechenden technischen Support. Dafür könne die Stadt maximal rund 313.000 Euro Förderung abrufen. Ein erster Antrag sei Ende 2021 gestellt worden. Nun soll laut Sitzungsunterlagen ein Medienentwicklungsplan erstellt werden, der aufzeigt, wo kurz- und mittelfristiger Handlungsbedarf besteht und wie die Zuschüsse entsprechend verwendet werden sollen. Nach Ansicht der Stadt würde eine einheitliche Schulplattform helfen, die Administration der Betriebssysteme und die Wartung der Hardware gebündelt zu steuern.

Insgesamt wird die Verbesserung der technischen Infrastruktur an Frankenthaler Schulen aus dem Digital-Pakt I laut Verwaltung mit rund 3,5 Millionen Euro gefördert, davon kommen rund 3,1 Millionen Euro von Bund und Land, den Rest trägt die Stadt selbst. Aus zwei weiteren Fördertöpfen (Digital-Pakt II und IV) habe man gut 800.000 Euro für Endgeräte abgerufen.