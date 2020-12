Es reiche nicht aus, dass die Schulen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Schüler und Lehrer müssten auch ausreichend betreut und geschult werden, forderte Gabriele Bindert (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss.

„Die Schulung an den Endgeräten ist uns ein wichtiges Anliegen“, so Bindert. Sie verlangte ebenso, dass in diesem Bereich nicht jede Schule dies nach eigenem Gutdünken machen solle. Das Land müsse Personal dafür finanzieren. Sie fragte, wie ein Support an den Schulen gewährleistet werden solle. Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) bezeichnete dies als einen „großen Baustein“ bei den Digitalisierungsbemühungen. Endgeräte würden bald an den Schulen verteilt. Für die Betreuung seien derzeit die IT-Lehrkräfte, aber auch externe Dienstleister als Verantwortliche vorgesehen. Ziel sei es, eine Administration vor Ort zu finanzieren. Er hoffe, dass ab dem kommenden Schuljahr ein solches Programm greifen könne.