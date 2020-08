Stream ab: Der digitale Quizabend in der Stadtbücherei startet in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Premiere mit fast 30 teilnehmenden Teams geht es am Freitag, 4. September, um 19.30 Uhr weiter. Und das Corona-bedingt erneut per Livestream im Netz.

Auf der YouTube-Seite der Stadtverwaltung („Stadt Frankenthal“) können alle Interessierten zusehen und vor allem mitraten. Geboten wird laut Veranstalter ein „multimediales Quiz mit interessanten Fragen, verblüffenden Fotos, witzigen Soundschnipseln und kreativen Aufgaben“. Wer mitmachen möchte, trifft sich mit seinem Team – je nach den aktuellen Kontaktbeschränkungen – zu Hause oder digital per Videochat.

Pokal zum Ausdrucken für das Siegerteam

Die Fragen werden von den Stadtbücherei-Mitarbeiterinnen Gabi Kölling und Dorle Voigt moderiert und in drei Runden live per Video aus der Stadtbücherei übertragen. Die Antworten können direkt von zu Hause aus online in ein Formular eingegeben werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Durch das neue Format ist die Teilnehmerzahl nicht mehr begrenzt. Das Gewinnerteam erhält neben der Ehre einen personalisierten Pokal zum Ausdrucken.

Weitere Infos gibt es unter www.stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/quizabend, unter Telefon 06233 89630 oder direkt in der Stadtbücherei. Öffnungszeiten: montags, 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags, jeweils von 10 bis 18 Uhr, sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.