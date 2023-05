Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Online-Version ihres Klimastreiks ist es der Frankenthaler Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) offensichtlich nicht gelungen, viele Mitstreiter zu mobilisieren. An der Videokonferenz am Freitagabend nahmen etwa 20 Interessierte teil. Dabei gibt es in der Stadt eine Menge zu tun, wie die Initiatoren berichteten.

„Wir haben in kleiner Runde viele Ideen gesammelt“, sagte Smilla Friedel, eine von fünf FFF-Delegierten der Ortsgruppe Frankenthal. Im digitalen Gesprächskreis am Freitag wurden gemeinsame Wege