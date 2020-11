Eine digitale Anmeldung in den städtischen Kindertagesstätten bleibt vorerst noch Zukunftsmusik. Die Anschaffung eines geeigneten Programms und dessen Installation in den Einrichtungen müsse ausgeschrieben werden. Das sei nicht vor Frühjahr 2021 möglich. Aus einem im Jugendhilfeausschuss vorgelegten Bericht geht weiter hervor, dass mit Kosten von rund 80.000 Euro gerechnet werden muss und die Mittel für das Haushaltsjahr 2021 angemeldet wurden. Das Anforderungsprofil des Programms sieht neben der Online-Anmeldung in der Wunscheinrichtung die Platzvergabe sowie die Abrechnung der Personalkosten vor. Außerdem soll die Auslastung der Kitas abgerufen werden können. Vorgesehen ist darüber hinaus eine Schnittstelle zu den freien Trägern und zum Landesjugendamt. „Eine Vernetzung ist dringend notwendig“, merkte dazu Daniel Kühner (CDU) an.