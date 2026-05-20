Digitalbotschafterin Monika Kneiss informiert am Dienstag, 9. Juni, 12 bis 13 Uhr, in der Stadtbücherei über Funktionen, Vorteile und Risiken der elektronischen Patientenakte (ePA). Seit dem vergangenen Jahr gibt es die digitale Patientenakte für gesetzlich Versicherte. Mit ihr haben Versicherte alle Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte, den Medikationsplan und auch den Notfalldatensatz digital in der App vorliegen und können diese ihren Ärzten, Therapeuten und Apothekern zur Verfügung stellen. Damit haben Arztpraxen automatisch Zugriff auf die Inhalte und die Verpflichtung, selbst Daten einzupflegen. Es sei denn, man legt aktiv Widerspruch ein oder verbirgt und löscht bestimmte Inhalte. Doch wie geht das? Was sind die Vorteile der ePA? Welche Risiken gibt es? Wie kann ich der ePA widersprechen und wie verwalte ich meine Daten in der App? Während des Vortrags werden die wichtigsten Fragen beantwortet und die ePA-App wird praxisnah demonstriert. Die Veranstaltung findet in der barrierefrei erreichbaren Medien- und Lesewerkstatt der Stadtbücherei statt. Anmeldung nimmt die Stadtbücherei engegen, unter Telefon 06233 89-630 oder per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de.