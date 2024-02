Die Stadtbücherei öffnet am Freitag, 16. Februar, abends von 18 bis 21 Uhr exklusiv für Jugendliche ab zwölf Jahren zur nächsten Ausgabe des „BIB:MEC“-Formats. Einer Pressemeldung der Stadt zufolge sollen die Teilnehmer beim gemeinsamen Zocken an den Switch- und Playstation-Konsolen neue Kontakte und Freundschaften knüpfen können. Im Mittelpunkt sollen bei „BIB:MEC“ diesmal auch in der Szene angesagte analoge (Brett-)Spiele stehen, teil die Stadtbücherei mit. Wie immer wird es einen abendlichen Snack geben. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder von Dienstag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, persönlich in der Welschgasse 11. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Stadtbücherei gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.