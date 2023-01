Tröpfchenweise nehmen die Mannschaften wieder die Saison auf. Die TG Waldsee begradigt im Mittelfeldduell beim TSV Kandel (Samstag, 15.30 Uhr, IGS-Halle) die Tabelle der Pfalzliga, in der die HSG Eckbachtal II mit 7:15 Punkten auf Platz neun steht.

Bei einem Sieg zieht Waldsee in der Tabelle an den Kandelern vorbei und sollte auch punkten, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Die Partie ist das Wiederholungsspiel nach Vorkommnissen, über die TG-Trainer Benny Wingerter im Gespräch mit unserer Zeitung auch nach bald 50 Tagen noch sagt: „So etwas habe ich noch nie erlebt, weder als Spieler noch als Trainer.“

Doch was geschah bloß um Himmels Willen an jenem verhängnisvollen Samstag, dem 19. November, bei Spiel Nummer 242097 im Bienwald? „Wir sind um ein Tor betrogen worden“, klärt Coach Wingerter auf, der den Schiedsrichtern aber keine Absicht unterstellt: „Sie waren beratungsresistent. Vielleicht haben sie einfach vergessen, es aufzuschreiben.“

Kein Trainingslager

Denn während Waldsee später 37:38 (19:23) verlor, stand es vor einer Unterbrechung 32:32, danach aber plötzlich 32:31 für Kandel. Wingerter legte natürlich sofort Protest ein. Alles, Spielstandsanzeige, Onlinedokumentation, Mitschriften seien dagegen korrekt gewesen. Als Beweis reichte der Trainer ein Video ein. Der Pfälzer Handballverband überreichte die Causa an sein Schiedsgericht. Das setzte die Neuauflage an.

Waldsee erreichte so zwar sein Ziel. So ganz recht kommt Wingerter aber der Termin auch wieder nicht: „Eigentlich wollten wir ein Trainingslager in Großwallstadt machen. Das fällt nun aus.“ Eineinhalb Wochen nach der 27:29-Heimniederlage gegen HSG Dudenhofen/Schifferstadt kehrte die Mannschaft in die Übungshalle zurück.

Am TSV schätzt Wingerter die massive Abwehr, und: „Sie machen volles Rohr nach vorne Tempo.“