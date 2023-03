Eine Sicherheitsfirma hatte am Freitag gegen 21.30 Uhr der Polizei eine unberechtigte Person auf der Großbaustelle auf dem Real-Markt-Gelände in Studernheim gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 22-Jährigen, der mehrere Benzinkanister und Aufbruchwerkzeug mit sich führte. Die Schuhe des Mannes rochen dem Bericht zufolge stark nach Diesel. Wie sich herausstellte, war an einigen Baggern die Tankabdeckung aufgebrochen und aus dem Tank Diesel abgezapft worden. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Den 22-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls.