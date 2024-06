Marken-Lautsprecher, eine Hebebühne, Mikroskope, Laptops, Bürostühle und eine Wärmepumpe: Diese und weitere Gegenstände soll ein 48-Jähriger aus Bad Dürkheim zwischen Oktober 2019 und Januar 2024 unter anderem an seinem Wohnort, in Ludwigshafen und Iserlohn aus Geschäfts- und Lagerräumen, Werkstätten und Laboren gestohlen haben. Der Angeklagte, der sich ab Dienstag, 9.30 Uhr, vor dem Landgericht Frankenthal wegen Diebstahls verantworten muss, ist laut Pressestelle des Gerichts einschlägig vorbestraft. Zu den Tatvorwürfen hat der Mann sich bislang nicht geäußert, er sitzt in Untersuchungshaft. Bis Ende Juli sind 14 Fortsetzungstermine vor der 3. Großen Strafkammer angesetzt.