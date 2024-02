Werkzeuge, Akkus und Leuchten erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Akazienweg. Die Täter schlugen laut Polizei zwischen 17 und 6 Uhr an einem weißen Transporter der Marke Ford, der vor der Hausnummer 5 geparkt war, die Heckscheibe ein. Der Gesamtschaden wird auf eine höhere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.