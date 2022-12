In den vergangenen Tagen sind in Lambsheim mehrere Diebstähle aus geparkten Autos passiert. In der Nacht zum Mittwoch hätten Unbekannte eine Geldbörse aus einem im Beethovenring abgestellten Fahrzeug gestohlen, berichtet die Polizeiwache Maxdorf. Am Mittwochabend zwischen 20.40 und 20.49 Uhr wurde in der Landmundstraße ebenfalls ein Geldbeutel mit Bargeld entwendet. Ein dritter Wagen wurde in der Nacht auf Donnerstag in der Schubertstraße von Unbekannten durchsucht. Mitgenommen wurde laut Polizei nichts. An allen Fahrzeugen hätten keine Aufbruchspuren festgestellt werden können. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass sie nicht abgeschlossen waren. Wer in den genannten Zeiten in Lambsheim Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den drei Fällen stehen könnten, wird gebeten, sich unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de zu melden.