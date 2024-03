Beim Reinigen seines Fahrzeugs wurde ein 22-Jähriger laut Polizei am Samstagnachmittag an einer Tankstelle in der Wormser Straße in Frankenthal bestohlen. Der junge Mann hatte ein Kennzeichenpaar und seine Fahrzeugpapiere neben sich auf den Boden gelegt. Später habe er bemerkt, dass beides weg ist. Tatverdächtig ist laut Bericht ein unbekannter BMW-Fahrer. Für ihre Ermittlungen sucht die Polizeiinspektion Frankenthal Zeugen, die den Mann gegen 16.30 Uhr an der Tankstelle oder auf der Flucht gesehen haben. Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.