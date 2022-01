Nach Diebstählen in einer Lidl Filiale im südpfälzischen Pleisweiler gerieten zwei Männer ins Visier der Ermittlungen. Einer der Beschuldigten wohnt in Worms, weshalb die Polizei Worms am frühen Samstagmorgen die Wohnung des Beschuldigten und seiner Ehefrau durchsuchte. Die Beamten trauten Ihren Augen kaum, als sie in der Zwei-Zimmer Wohnung und dem dazugehörenden Kellerraum Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro vorfanden, das größtenteils noch original verpackt war. Zudem wurde Bargeld in Höhe von knapp 40.000 Euro in der Wohnung gefunden. Gegen die Frau und die beiden Männer wird ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet, teilt die Polizei mit.