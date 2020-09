Unbekannte haben nach Angaben der Polizei einer 53 Jahre alten Frau am Samstagmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Wormser Straße den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Im Portemonnaie befand sich den Beamten zufolge neben Bargeld auch eine Bankkarte und Ausweisdokumente. Zum Schaden machten die Ermittler in ihrer Pressemitteilung keine Angaben. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.