Auf Kupfer- und Aluminiumkabel hatten es unbekannte Diebe abgesehen, die nach Angaben der Polizei Frankenthal zwischen Mittwoch, 1. März, 14.45 Uhr, und Dienstag, 7. März, in ein Firmengelände im Heßheimer Viertel eingedrungen sind. Den Beamten zufolge geIangten die Täter über die Kleingartenanlage Sonnenbad am Nordring an die Rückseite des Betriebs. Die Schadenshöhe infolge des Einbruchs und des Diebstahls der Kabel beziffern die Ermittler mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Vorfalls im genannten Zeitraum. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.