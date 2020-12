In einer Wormser Autowerkstatt haben bislang unbekannte Täter mehrere Katalysatoren erbeutet, teils auch erst aus Pkws ausgebaut. Laut Polizei Worms waren die Diebe im Zeitraum von Montagabend, 14. Dezember, bis Mittwochnachmittag, 16. Dezember, auf das Gelände einer Autowerkstatt in der Hafenstraße eingedrungen, hatten vier dort abgestellte Pkw aufgebockt und die Katalysatoren aus der Abgasanlage herausgeschnitten. Vier weitere, in einem Container gelagerte, bereits ausgebaute Katalysatoren haben die Täter ebenfalls mitgenommen. Ziel der Diebe dürfte laut Polizei der mit den Edelmetallen Platin, Palladium und Rhodium beschichtete keramische Katalysator-Kern, der sogenannte Monolith, gewesen sein. Die Stoffe ermöglichten erst die Umwandlung der Giftstoffe in unschädliche Gase. Im Schnitt etwa drei Gramm betrage die Menge der Edelmetallbeschichtung pro Katalysator. Hinweise erbittet die Wormser Polizei unter der Telefonnummer 06241 8520.