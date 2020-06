Räder und Bremsanlage eines Porsche-Fahrzeugs im Wert von rund 30.000 Euro haben Diebe in der Nacht auf Montag, 15. Juni, in einer Tiefgarage in Worms demontiert. Laut Polizei waren die unbekannten Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Brauereistraße im Wormser Stadtzentrum eingedrungen. Mit einem eigens mitgebrachten Wagenheber sollen sie dann einen dort abgestellten Porsche angehoben und alle vier Räder demontiert sowie eine „hochwertige Keramikbremsanlage samt Elektronik“ ausgebaut haben. Den Wagen sollen die Diebe sodann allerdings nicht auf dem harten Boden, sondern fürsorglich auf einem eigens mitgebrachten Autoreifen abgesetzt haben. Die Wormser Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 852-0 oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de.