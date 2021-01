Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Frankenthal zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, drei Lieferwagen aufgebrochen und einen Gesamtschaden von fast 9000 Euro angerichtet. Aus den Fahrzeugen wurden den Beamten zufolge verschiedene Werkzeuge gestohlen. Ziel der Täter waren in der Franz-Nissl-Straße auf Höhe von Hausnummer 1 ein Fiat Ducato und ein Citroën Jumper sowie in der Straße Am Eiskeller – ebenfalls bei Hausnummer 1 – ein Peugeot Boxer. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail unter der Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.