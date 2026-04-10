In der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Diebe ins Vereinsheim eines Tennisclubs am Strandbad in Frankenthal ein und entwendeten Getränke und Lebensmittel aus einer Garage sowie einem Kühlhaus. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen 1 und 3.15 Uhr ereignet haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterten zwei Personen über den Zaun des Vereinsgeländes und flüchteten nach dem Diebstahl wieder. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.