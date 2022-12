Weil sie mit einem Corona-Testzentrum unrechtmäßig einen Millionenbetrag abgerechnet haben, müssen zwei ehemalige Geschäftspartner ins Gefängnis. Zu langen Haftstrafen hat die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Mannheim am Mittwoch einen 37-Jährigen aus Mannheim und einen 31 Jahre alten gebürtigen Ludwigshafener verurteilt. Hintergründe dazu erfahren Sie hier.

Volle Einkaufsstraßen, Gedränge in den Läden, Menschen, die dicht an dicht in gelöster Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt stehen – die Vorweihnachtszeit ist eine Hochsaison für Taschendiebe, auch in der Vorderpfalz. Über gängige Maschen und wie man sich schützen kann.

Geschmäcker sind verschieden: Das gilt auch für Weihnachtsbäume, deren Dekorierung und Standort. Vier Kollegen aus der Redaktion erzählen, welche Tanne es sein darf, woher sie kommt, wer sie schmückt und welches Detail unbedingt dazugehört. Mehr dazu hier.

Sechs Monate vor der Wahl des neuen Oberbürgermeisters von Frankenthal stellen die Freien Wähler ihr Wahlkampfkonzept vor. Warum sich die FWG damit gute Chancen auf den Posten des Verwaltungschefs ausrechnet, lesen Sie hier.