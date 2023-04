Mit Reizgas hat ein unbekannter Mann nach Angaben der Polizei Frankenthal am Mittwochmorgen eine Verkäuferin der Parfümerie Douglas in der Speyerer Straße attackiert und Waren im Wert von rund 180 Euro gestohlen. Den Beamten zufolge betrat der mutmaßliche Täter das Geschäft gegen 9.50 Uhr das Geschäft und ging zu den Regalen mit den Männer-Parfüms ging. Als ihn dort eine Mitarbeiterin ansprach, habe er ihr unmittelbar das Gas ins Gesicht gesprüht sei mit seiner Beute aus dem Laden geflüchtet. Er entwendete hierbei Parfüm im Wert von etwa 180 Euro. Die Frau erlitt laut den Ermittlern leichte Verletzungen in Form von Atemwegsreizungen. Der Tatverdächtige soll einen schwarzen Anorak und eine Kapuze über dem Kopf getragen habe. Zudem sei er mit einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung maskiert gewesen und habe einen schwarzen Rucksack mit sich geführt. Zeugenhinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.