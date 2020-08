In Worms hat es ein Fahrradfahrer auf Handtaschen von Frauen abgesehen, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs sind. Am Montag hat er gleich dreimal zugeschlagen, meldet die Polizei Worms. Um 9 Uhr schnappte sich der bislang unbekannte Täter die Handtasche aus dem vorderen Fahrradkorb einer 61-Jährigen, die gerade am Sixtusplatz, nördlich der Rheinstraße, angekommen war und ihr Fahrrad abschließen wollte. Zwischen 14 und 15 Uhr hatte er eine 75-jährige Frau im Visier, die gerade im Friedrichsweg im Wormser Wäldchen ihr Fahrrad in Höhe der Schützengesellschaft schob. Der Dieb näherte sich der Frau von hinten und wollte die Handtasche vom Gepäckträger nehmen. Das scheiterte jedoch, weil die Frau den Trageriemen um den Sattel geschlungen hatte, erklärt die Polizei. Um 19.30 Uhr gelang es dem Dieb dagegen in der Nikolaus-Reuss-Straße im Stadtteil Neuhausen im Vorbeifahren einer 66-Jährigen die Handtasche aus dem hinteren Fahrradkorb zu stehlen und sich dann aus dem Staub zu machen.

Der unbekannte Dieb wird laut Polizei als 20 bis 30 Jahre alt, schlank und mit südländischem Aussehen beschrieben. Er soll eine kurze Hose und einen grau-schwarzen Kapuzenpullover mit schwarzer Kappe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Worms unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de entgegen.