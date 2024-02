Ein Trickdieb verschaffte sich am Samstagabend gegen 18 Uhr unter bislang ungeklärten Umständen Zutritt zum Haus einer 85-Jährigen aus Frankenthal. Laut Polizei täuschte der Mann dabei eine persönliche Beziehung vor. Im Schlafzimmer der Frau soll der Täter einen Nachttisch durchwühlt und mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld herausgenommen haben. Letztlich sei es jedoch gelungen, zu verhindern, dass der Dieb die Beute an sich nimmt. Der Mann soll das Haus daraufhin wieder verlassen haben. Ob zum Tatzeitpunkt Dritte anwesend waren, die die Seniorin unterstützten, den Einbrecher abzuwimmeln, konnte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage nicht sagen. Ebenso wenig, wie es dem Mann letztlich gelungen sei, die 85-Jährige davon zu überzeugen, dass man sich kenne. Grundsätzlich rät die Polizei, unter keinen Umständen Fremde ins Haus zu lassen und sich im Zweifel Hilfe von Nachbarn oder Familie zu holen. Tricktäter seien oft erfinderisch und schauspielerisch begabt und würden sich immer neue Taktiken ausdenken, um Senioren zu überrumpeln. Nähere Informationen zum Thema gibt es im Netz unter www.polizei-beratung.de.