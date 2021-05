HESSHEIM. Der ASV Heßheim ist seinem Namen nach ein Allgemeiner Sportverein. Und doch hat der Fußball im Ort eine besondere Bedeutung. Doch eine kleine, fast schon gallische Abteilung sind die Tischtennisspieler, die mit einigen wenigen Spielern ihren Sport betreiben. In Vergessenheit geraten sie aber deshalb nicht.

Wer auf die Homepage des ASV Heßheim schaut, der sieht, dass bei dem Verein einiges geboten ist: Fußball, Leichtathletik, Kinderturnen, Gymnastik/Tanzen, Zumba und Tischtennis sind als Auswahlmöglichkeiten aufgeführt. „Wir sind ein Allgemeiner Sportverein. Wir haben sehr viele Abteilungen. Es dreht sich nicht nur um Fußball“, betont Vereinsvorsitzender Thorsten Hick (44).

Die Tischtennisspieler gehören nach Angaben von Hick zur kleinsten Gruppe im Verein. Geleitet wird die Gruppe von Axel Ultes. Lediglich 14 Aktive sind für den Spielbetrieb gemeldet. Dennoch gilt den Freunden des neuerdings aus Plastik bestehenden Balls ebenso viel Beachtung wie den Kickern. „Wir werden den Teufel tun und die Tischtennisspieler hinten runter fallen lassen“, ergänzt Hick.

Keine Beschaffungsrückstände

So gebe es keine Beschaffungsrückstande bei Spielmaterialien wie Tischtennisplatten, Bällen oder Netzen. „Wir schauen immer, dass wir jede Abteilung bedienen können“, sagt Hick, der bereits 15 Jahre als Vorstand im Verein tätig ist und die Tischtennisspieler gar nicht ohne Abteilungsleiter Ultes kennt.

Er habe selbst nicht die ganz großen Berührungspunkte mit der Abteilung, meint Hick. Der Vorsitzende selbst ist mehr den Fußballern zugetan, ist dort auch Trainer eines E-Jugend-Teams und Abteilungsleiter bei den Alten Herren. Auch seine Kinder sind bereits am runden Leder aktiv.

Heimspiele in der Schulsporthalle

Dass sich die kleinste Abteilung innerhalb des ASV etwas vom Verein abkoppeln könnte, das will Hick, der im Prozessmanagement der Firma KSB arbeitet, nicht von der Hand weisen. „Da besteht schon die Gefahr. Auch weil die Tischtennisspieler nicht auf unserem Vereinsgelände spielen“, fügt der ASV-Vorstand an.

Denn die beiden Teams in der Kreisklasse A Nord-Ost und Kreisklasse B Nord tragen seit Jahren in der Schulsporthalle in Heßheim ihre Heimspiele aus. Dass die Tischtennisspieler eine andere Halle als die vereinseigene nutzen, habe auch damit zu tun, dass es im Winter bisweilen Kapazitätsprobleme gebe. Alle Abteilungen und Mannschaften wollen in der kalten Jahreszeit wenigstens einmal in der Woche in der ASV-Halle, die auch etwas kleiner als die Schulturnhalle ist, trainieren.

Kein Verein im Verein

„Klar, da kann der Eindruck von außen schon entstehen, dass sie etwas abgespalten sind“, sagt Hick. Einen Verein im Verein gebe es aber nicht stellt der Vorsitzende klar. Auch Axel Ultes werde regelmäßig zur Vorstandssitzung des Vereins eingeladen und könne dort wie jeder andere auch seine Wünsche vortragen.

Die Heßheimer Tischtennisakteure sind indes glänzend in die Saison gestartet. So stand die erste Mannschaft um Kapitän Friedhelm Löhr in der Kreisklasse A nach vier Siegen zum Saisonauftakt auf dem Platz an der Sonne und hätte am Freitag gegen den Verfolger SV Kirchheim das Spitzenspiel der Liga ausgetragen. Doch das Spiel fand nicht statt, weil der Pfälzische Tischtennisverband pandemiebedingt die Saison bis Ende November unterbrochen hat.

Kontrastprogramm bei der zweiten Mannschaft

Das Kontrastprogramm hingegen gibt es derzeit für die zweite Heßheimer Garde, die gleich alle fünf Spiele zum Saisonauftakt verlor. Aber ganz ohne Erfolg war die Mannschaft um Topspieler Domenic Peterson nicht. Denn zum Saisonauftakt wurde der TSV Bockenheim II mit 8:4 besiegt. Kleiner Wermutstropfen: Der TSV zog vor Kurzem die Mannschaft vom Spielbetrieb zurück.