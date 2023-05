Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mannheimer Nationaltheater hat am Sonntag Händels „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“ Premiere. Der musikalische Leiter ist Bernhard Forck, der am Haus schon mehrere Barockwerke einstudiert hat. Er schätzt das Werk des jungen Meisters sehr – und erklärt, warum.

Die Einstudierung ist eine typische Corona-Produktion. Als szenische Aufführung geplant, gab es schon erste Durchlaufproben, doch dann kam die nächste Welle. Und da neben den vier