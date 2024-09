Die Polizei sucht Nachwuchs. Am Samstag, 28. September, laden die Nachwuchswerberinnen und -werber der Polizeiinspektionen Speyer und Frankenthal zwischen 11 und 13 Uhr zum Kennenlernen bei einem lockeren Lauf auf dem Trimm-dich-Pfad in Speyer ein.

Informiert werden soll über die Ausbildung zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar. Nachdem die Stationen des Trimm-dich-Pfades gemeistert worden sind, könnten die Teilnehmer mit den Polizistinnen und Polizisten über alle Fragen rund um den Polizeiberuf, die Bewerbungsvoraussetzungen und den Bachelorstudiengang Polizeidienst der Polizei Rheinland-Pfalz sprechen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Polizeiinspektionen Speyer und Frankenthal bieten einen Shuttle-Service für Interessierte an. Anmelden können sich Interessierte ab 14 Jahren unter der Angabe deines vollständigen Namens, Alters sowie einer Kontaktmöglichkeit per E-Mail an pifrankenthal.einstellungen@polizei.rlp.de oder an pispeyer.einstellungen@polizei.rlp.de. Die Anmeldefrist endet am 18. September. Weitere Informationen zum Polizeiberuf gibt es im Internet unter www.polizei.rlp.de.