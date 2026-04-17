Luftig präsentiert sich der Metznerpark, nachdem die Abrissarbeiten der Mauer abgeschlossen worden sind. Die Maßnahme soll das Sicherheitsgefühl im Park erhöhen.

Ein Eilantrag der Grünen im Ausschuss für Stadtentwicklung vor einem Monat sollte den Abriss der Mauer im Metznerpark an der Grenze zu den Parkplätzen der Schmiedgasse noch stoppen. Doch nach einer kontroversen Debatte scheiterte der Antrag. Nun war es soweit: Die Mauer musste weichen. Der Blick von den Parkplätzen auf den Park ist komplett offen. Der Abriss der Mauer war im Zuge einer Sicherheitsdebatte um den Metznerpark aufgekommen. Nachdem es Anfang des Jahres dort zu zwei Straftaten innerhalb kurzer Zeit gekommen war, erhielt das Thema verstärkte Aufmerksamkeit. Die Grünen waren gegen einen Abriss, weil das Problem aus ihrer Sicht größer gemacht werde, als es ist. Auch die Polizei argumentierte zuvor, dass die Fallzahlen in Frankenthal rückläufig seien und auch das Straftatenaufkommen im Metznerpark insgesamt unauffällig sei. Argumentiert wurde im Ausschuss jedoch auch mit dem Angstgefühl, nachts allein durch den Park zu laufen. Mit dem Abriss der Mauer erhofft man sich unter anderem eine bessere Einsehbarkeit in den Park und somit ein höheres Sicherheitsgefühl.