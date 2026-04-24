Die Aktion „Kids an die Knolle“ für Schüler wurde ausgeweitet – und wird jetzt auch für Kita-Kinder organisiert. Auftakt war am Mittwoch mit der Kita in Gerolsheim.

Vorgekeimte Kartoffeln von zwei frühen Sorten liegen in Kisten bereit: die festkochende „Glorietta“, die sehr fein und aromatisch schmeckt, und die vorwiegend festkochende „Annabelle“, deren zarte Schale sich leicht abreiben lässt. Geschützt unter einem großen Sonnenschirm warten die Erdäpfel auf 38 kleine Hände, die sich gleich ihrer annehmen und sie in die lockere Erde auf dem Feld nebenan stecken, auf dass sie sich vermehren. Unter besten Bedingungen können das jeweils 15 bis 25 neue Früchte sein.

Schon sind die jungen „Anbauhelfer“ zu sehen. Paarweise aufgestellt sind 19 Vorschüler der Gerolsheimer Kita „Naseweis“ vom Spargel- und Erdbeerhof Schreiber losmarschiert zum Acker. Die vorderen beiden tragen die freundlich lächelnde und gekrönte Plüschgrumbeere Kurt, das Maskottchen der Aktion „Kids an die Knolle“.

Die Truppe hat richtig was weggeschafft. Foto: Anja Benndorf Der stellvertretende Vorsitzende der „Pfälzer Grumbeere“, Markus Frank, zeigt, wie es geht. Foto: Anja Benndorf Kartoffeln kommen mit einem Abstand von 30 Zentimetern in die Erde. Bauernhof-Chefin Sarah Schreiber macht’s vor. Foto: Anja Benndorf Los geht’s mit der Saatkartoffel-Ausgabe. Foto: Anja Benndorf Die Kinder laufen zum Kartoffelacker. Foto: Anja Benndorf Kindergartenleiterin Sarah Birr (rechts) geht mit den Kids und Maskottchen Kurt zum Feld. Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 6

Auch die Jüngsten mitnehmen

Die 2011 gestartete bundesweite Kampagne des Deutschen Kartoffel-Handelsverbandes ist in Rheinland-Pfalz dank der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ zu einem festen Unterrichtsbestandteil aus Theorie und Praxis an Grund- und Sekundarschulen geworden. Verbandsvorsitzender Hartmut Magin berichtet, dass damit landesweit schon rund 300 Schulen erreicht wurden, die auch wiederholt mitmachen. Nun werde das Bildungsangebot auf Mädchen und Jungen aus den Kitas ausgeweitet. „Wir wollen die Jüngsten mit allen Sinnen begeistern für die Nahrungsmittelproduktion“, erklärt Magin. Dafür sei Lernmaterial entwickelt worden, für das man noch nicht lesen können muss. Zehn Kindergärten hätten sich angemeldet, der Auftakt obliegt der Gerolsheimer Einrichtung. Carina Wittmann, Geschäftsführerin des Verbandes, dem 265 Landwirte der Region angehören, sagt: „Wir bekamen immer wieder Anfragen von Kitas.“ Darunter sei auch die Kita Naseweis gewesen.

Deren Leiterin Sarah Birr erklärt: „Wir nehmen teil, weil wir möchten, dass die Kinder den Wert von Nahrungsmitteln erkennen und sie schätzen lernen. Über Bücher lässt sich das schwer vermitteln.“ Es solle ein Bewusstsein für regionalen Anbau entwickelt werden, „wo und wie das wächst, was wir täglich essen“.

Die „Jung-Bauern“ werden in Kleingruppen aufgeteilt und erhalten Körbe voller Saatkartoffeln. Dann stapfen sie auf den rund 150 Meter langen Ackerstreifen, auf dem schon acht Kartoffeldämme vorbereitet sind. Dort, wo jeweils eine Bambusstange die exakte Mitte des Hügelchens markiert, sollen kleine Löcher für die Knollen gegraben werden. Tilda und Charlotte, Finn und Matteo buddeln sogleich fleißig los.

Begeisterte Knirpse auf dem Feld

Die Betreiberin des Bauernhofs, Sarah Schreiber, leitet ein paar Vorschüler an. Solche Projekte findet sie sehr wichtig. „Wir wollen transparent sein, Verständnis für landwirtschaftliche Zusammenhänge vermitteln“, sagt sie. Dabei sollten Kinder auch praktische Erfahrungen sammeln können. Schon immer lade ihr Betrieb unter anderem Kinder zum Erdbeerpflücken und Jugendliche zum Spargelstechen ein. Zum diesjährigen 45. Firmenjubiläum biete ihre Familie besonders viel an: von einer Obst- und Gemüse-Schnippel-Party über Kräuterraten bis zu Kürbissebemalen für Halloween.

Markus Frank, stellvertretender Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft, zeigt einigen Kindern, dass die Erdäpfel im Abstand von rund 30 Zentimetern in den Boden kommen. Sophie buddelt sehr tief und wird von ihm gebremst. Auf die Frage, wie sie Grumbeeren am liebsten isst, antwortet sie: „Als Salzkartoffeln mit Tomatensoße.“ Die Feldarbeit bringe ihr Spaß, versichert Sophie. Emmanuel gefällt das Projekt auch. „Die Erde ist so kuschelig“, beschreibt er den weichen und durch die Sonne erwärmten Boden.

Als es zurück zum Schreiber-Hof geht, wo Getränke bereitstehen, bilanziert Vorsitzender Magin: „Das hat den Kindern schon Spaß gemacht. In der Erde zu wühlen hat ja auch etwas vom Spielen im Sandkasten.“ Sein Stellvertreter sagt: „Puh, das war schon Stress. Gut, dass ich Grumbeeren heutzutage nicht mehr manuell setzen muss.“

Mit der Aussaat ist das Projekt „Kids an die Knolle“ noch nicht abgeschlossen. Vielmehr ist das der Startpunkt. Regelmäßig werden die Kita-Kinder am Feld vorbeischauen und beobachten, wie es mit dem Wachstum der Pflanzen vorangeht. „Wir werden auch Unkraut jäten und zur Ernte kommen“, sagt Birr.

Ernte wird am Ende auch gemeinsam verkocht

Damit die Grumbeeren noch vor den Sommerferien aus der Erde geholt werden können, wird Sarah Schreiber die Dämme mit Vlies abdecken. Anschließend werden die Kartoffeln gemeinsam zubereitet. „Im Pfarrheim, in dem unsere Vorschüler untergebracht sind, steht uns eine Küche zur Verfügung“, erklärt die Gruppenleiterin Silvia Hahn. Wie die Erzieherin berichtet, beschäftigt man sich in der Einrichtung häufiger mit Pflanzen. „Wir ziehen Bohnen in Töpfen und kürzlich haben wir Pusteblumen-Ketten für die Fenster angefertigt“, nennt sie Beispiele. Auch naturwissenschaftliche Experimente würden gemacht.