Das Regino-Zentrum war am Samstag Schauplatz eines vom Verein „Kulturforum Altrip“ organisierten ungewöhnlichen Events. Rund 180 Gäste wollten dabei sein, als die Stuttgarter Band „Poems On The Rocks“ bekannte Rocksongs und deren Texte auf ganz eigene Art und Weise interpretierte.

Der Clou: Während die fünfköpfige Band die Lieder möglichst nahe am Original sang und spielte, trug Schauspieler, Synchronsprecher und Autor Joachim „Jo“ Jung die zugehörigen Texte auf Deutsch vor. Er und seine Musiker nehmen sich damit eines Problems an, das in unserer schnelllebigen Zeit oft gar nicht bemerkt wird. Viele Musikfreunde hören ihre Lieblingsmusik, singen sie auch gerne mit, beschäftigen sich aber leider viel zu selten mit dem Inhalt der Stücke. „Poems On The Rocks“ sind vor 22 Jahren angetreten, um die Verbindung von Liedern und Aussage wiederherzustellen und ins Bewusstsein zu rufen.

Jung übersetzt nicht nur, er interpretiert auf bestechende Weise neu

Ha, mag jetzt so manche/r sagen, das ist doch ein alter Hut. In Neustadt gab es beispielsweise schon vor Jahren das Ensemble „B. Lyrical Joel“, das sich den Songkatalog von Billy Joel vorgenommen hatte und die Texte, bevor sie gespielt wurden, in deutscher Sprache vortrug. Oder, noch bekannter, die Gruppe „Pop History“ des SWR, die die angeblich „größten Hits aller Zeiten“ mit allerlei Geschichten drumherum versieht und ebenfalls Textübersetzungen im Programm hat. Also kein Alleinstellungsmerkmal für „Poems On The Rocks“ verfügbar? Doch, absolut, denn zwischen den genannten Bands und dem Stuttgarter Sextett gibt es einen ganz großen Unterschied, und der heißt Jo Jung. Der im hessischen Viernheim zur Welt gekommene studierte Romanist, der zu den Gründervätern von „POTR“ gehört, gibt sich nicht allein damit zufrieden, die Lyrik bekannter Komponisten und Musiker zu übersetzen – er interpretiert sie völlig neu und macht sie damit sogar ein ganz klein wenig zum eigenen Baby.

Wie er das macht, ist schon eine ganz gehörige Portion Bewunderung wert. Vor allem kommt ihm dabei seine schauspielerische Ausbildung sehr zugute. Jung, der unter anderem als Karlheinz „Charly“ Tigges in der TV-Serie „Marienhof“ zu Bekanntheit gelangte oder auch des Öfteren in Krimis wie „Tatort“ oder „Schwarz Rot Gold“ aufgetreten ist, bereichert seinen Vortrag mit entsprechender Mimik und Gestik, womit der mächtig an Lebendigkeit gewinnt. Dazu kommt noch seine markante und wandelbare Stimme, eher ein Gottesgeschenk als bloßes Handwerkszeug. Wenn Jung beispielsweise in „Everybody Wants To Rule The World“ von „Tears For Fears“ loslegt, käme niemand im Saal auf den Gedanken, dass genau dieser Mann da vorne auf der Bühne der ist, der beispielsweise in der Fernsehdokumentation „Eisenbahn-Romantik“ den gemütlichen Erzähler aus dem Off gibt.

Die Band ist auf allen Positionen herausragend besetzt

Aber, um bei dem Beispiel „Everybody Wants To….“ zu bleiben: Im Original wird die Nummer von Roland Orzabal als Monolog gesungen. Jung macht einen Dialog daraus, indem er den Text teilt: „Willkommen im Leben, es gibt kein Zurück mehr! Wir werden schon sehen, wie du dir perfektes Verhalten andressierst, kehre Mutter Natur ruhig den Rücken“, sagt die eine Stimme. „Jeder will doch die Welt beherrschen. Es ist mein eigener Lebensentwurf – und bereuen muss ich gegebenenfalls auch selber“, sagt die andere. Mit Kniffen wie diesem gibt Jung den Songs zusätzlich ausdrucksstarke, vorher so nicht gekannte Spannung mit auf den Weg. Wenn er dazu noch die Augen rollt oder Freude, Enttäuschung, Wut, Verständnis und sonstige Gefühle mit dem Gesicht ausdrückt, wird seine wahre Kunst erst richtig bewusst.

Jung kann es sich erlauben zu improvisieren, weil er sich der Unterstützung seiner Band sicher sein kann. Mit Gitarrist Christoph Berner, Bassist Andy Kemmer, Keyboarder Edgar Müller, Schlagzeuger Helmut Kipp und Sänger Jörg Kraus steht ihm eine schlagkräftige Truppe zur Seite, die in ihrer Heimatstadt Stuttgart zu den Urgesteinen der dortigen Rockszene zählt. Besonders Berner, Kemmer und Kipp haben um die Jahrtausendwende als Mitglieder der europaweit bekannten Southern-Rockband „Lizard“ von sich reden gemacht. Die war bis zum frühen Tod ihres Frontmannes Georg Bayer mehrfach mit den US-Legenden „Doc Holliday“ auf Tour, und deren Sänger und Gitarrist Bruce Brookshire beeindruckte das derart, dass er sogar häufig zu den deutschen „Eidechsen“ auf die Bühne sprang, um gemeinsam mit ihnen zu performen.

Da „Poems On The Rocks“ auf allen Positionen herausragend besetzt sind, können sie problemlos alle Stilrichtungen verfolgen. Ihr Programm setzt sich darum aus allen Sparten zusammen. Vom bluesigen „With A Little Help From My Friends“ – hier von Jung und Kraus fast wie ein Duett vorgetragen: Jung: „Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?“ Kraus: „It happens all the time“ –, über das irische Traditional „Whiskey In The Jar“ und Countryrock von „Crosby, Stills & Nash“ („Teach Your Children“) bis hin zum poppigem „Land Of Confusion“ von „Genesis“ wurde alles zu Gehör gebracht, was gute Laune macht, Niveau hat und – darum drehte sich fast die ganze Show – für Frieden, Liebe und ein gutes Leben wirbt. Zu „Land Of Confusion“ dichtete Jung frei nach: „Die Hände, die uns gegeben – die sollten wir nutzen für ein besseres Leben.“ Recht hat er.